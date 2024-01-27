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РФС утвердил перенос матчей 21-го тура РПЛ из-за выборов президента России

РФС утвердил перенос матчей 21-го тура РПЛ из-за выборов президента России
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Накануне, 26 января, состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС). На нём было принято решение утвердить изменения в графике чемпионата России по футболу в части переноса матчей 21-го тура на 23-25 апреля 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Напомним, перенос матчей 21-го тура Российской Премьер-Лиги обусловлен выборами Президента Российской Федерации. В частности, будет перенесено дерби между ЦСКА и «Спартаком». Армейцы должны были сыграть с красно-белыми в середине марта, а встретятся в конце апреля.

После завершения первой части нынешнего сезона чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», который заработал 36 очков. На третьем месте находится «Динамо», набравшее 32 очка.

Турнирная таблица РПЛ
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