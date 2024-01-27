Шалимов: так, как Абаскаля, в последние годы никого не поддерживали из тренеров «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов поделился мнением об отношении руководства красно-белых к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

«Должен сказать, что в «Спартаке» очень терпеливы по отношению к Абаскалю, всегда его поддерживают, в том числе и финансово — трансферами. Так, как Абаскаля, в последние годы никого не поддерживали из тренеров красно-белых. На мой взгляд, необходима не только поддержка, но и анализ работы. Не все из тех, кто пришёл летом, команду усилили — часть игроков не завоевала постоянного места в основе», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, под руководством Абаскаля «Спартак» завершил первую часть сезона-2023/2024 на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.