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Шалимов: так, как Абаскаля, в последние годы никого не поддерживали из тренеров «Спартака»

Шалимов: так, как Абаскаля, в последние годы никого не поддерживали из тренеров «Спартака»
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Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов поделился мнением об отношении руководства красно-белых к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

«Должен сказать, что в «Спартаке» очень терпеливы по отношению к Абаскалю, всегда его поддерживают, в том числе и финансово — трансферами. Так, как Абаскаля, в последние годы никого не поддерживали из тренеров красно-белых. На мой взгляд, необходима не только поддержка, но и анализ работы. Не все из тех, кто пришёл летом, команду усилили — часть игроков не завоевала постоянного места в основе», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, под руководством Абаскаля «Спартак» завершил первую часть сезона-2023/2024 на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

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