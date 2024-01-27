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Месси подписал футболку болельщику, находясь в автомобильной пробке. Видео

Месси подписал футболку болельщику, находясь в автомобильной пробке. Видео
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Нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси подписал своему поклоннику игровую футболку, несмотря на то что в этот момент находился за рулём автомобиля, стоящего в пробке.

Месси подписал фанату футболку, находясь в пробке:

На видеозаписи показано, как фанат аргентинского футболиста, поравнявшись с ним на своём автомобиле, бросил ему в окно футболку Месси и маркер. В свою очередь, Лионель не отказал поклоннику в автографе и подписал футболку до того, как автомобильное движение было возобновлено.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. За этот период нападающий сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.

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