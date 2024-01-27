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Стало известно, какую травму получил Арсен Захарян в матче с «Райо Вальекано»

Стало известно, какую травму получил Арсен Захарян в матче с «Райо Вальекано»
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Продолжается матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано». Встреча проводится на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. На момент написания новости счёт встречи — 0:0.

Испания - Примера . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 16:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 0
Райо Вальекано
Мадрид

На 29-й минуте матча российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян покинул поле из-за травмы. Вместо него вышел испанский футболист Брайс Мендес. Как сообщает пресс-служба испанского клуба, Захарян был заменён из‑за растяжения связок голеностопа левой ноги.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Реал Сосьедад» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 35 очков в 21 матче. «Райо Вальекано» располагается на 13-й позиции. У команды 23 очка после 20 встреч.

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