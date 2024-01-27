Иван Ракитич подпишет двухлетний контракт с саудовским «Аль-Шабабом» — Николо Скира

Полузащитник испанской «Севильи» Иван Ракитич подпишет двухлетний контракт с саудовским «Аль-Шабабом», сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что хорватский футболист недоволен количеством игрового времени, которое он получает при новом главном тренере «Севильи» Кике Санчесе Флоресе. Ракитич уже попрощался с некоторыми сотрудниками андалусийского клуба. Кроме того, полузащитник может перейти в «Аль-Шабаб» до 30 января, когда в Саудовской Аравии закроется трансферное окно.

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Напомним, Ракитич вернулся в «Севилью» из «Барселоны» в 2020 году. До этого он выступал за андалусийский клуб с 2011 по 2014 год. За это время он принял участие в 323 матчах во всех турнирах, в которых отметился 51 голом и 63 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.