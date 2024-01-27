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«Спартак» объявил о подписании контракта с полузащитницей Фёдоровой

«Спартак» объявил о подписании контракта с полузащитницей Фёдоровой
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Полузащитница Марина Фёдорова стала футболисткой московского «Спартака». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что Фёдорова перешла в «Спартак» на правах свободного агента и подписала контракт, срок которого рассчитан на два года. Ранее полузащитница выступала за московское «Динамо».

«Чемпионка России в составе «Локомотива», двукратная обладательница Кубка страны, лучшая футболистка 2018 года в мировом пляжном футболе — а теперь ещё и десятка «Спартака».

Добро пожаловать в красно-белую семью, Марина!» — написано в заявлении клуба.

Напомним, московский «Спартак» объявил о создании женской команды в октябре 2023 года. Женский «Спартак» возглавил 33-летний Вадим Козлов – бывший главный тренер ЖФК «Строгино», с которым он выиграл Первую лигу в 2021 году.

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