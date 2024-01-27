Агент Габриэля Перейры объяснил, почему игрок не перешёл в ЦСКА

Футбольный агент Ренато Веласко, представляющий интересы защитника «Жил Висенте» Габриэля Перейры, объяснил, почему его клиент не перешёл в московский ЦСКА.

«Да, действительно ЦСКА был заинтересован в моём клиенте. У него были и другие предложения, но руководство «Жил Висенте» обратилось к нам с просьбой не рассматривать никакие предложения до лета, потому что им действительно важен Габриэль. Мы пошли клубу навстречу», — приводит слова Веласко «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА делал предложение «Жил Висенте» по аренде с правом выкупа защитника Габриэла Перейры. Португальский клуб отказал в аренде и попросил € 7 млн за трансфер, из-за чего московский клуб вышел из переговоров. Также приобрести защитника предлагали «Локомотиву».

23-летний игрок является воспитанником бразильской «Вольты-Редонды». Летом 2021 года в качестве аренды отдавался в португальскую «Вилафранкенсе», а уже через сезон был куплен этой командой. В январе 2023 года перебрался в «Жил Висенте», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 650 тысяч.