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«Монако» хочет арендовать игрока «Арсенала», выступающего на позиции Головина

«Монако» хочет арендовать игрока «Арсенала», выступающего на позиции Головина
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«Монако» и ещё один французский клуб заинтересованы в аренде португальского атакующего полузащитника «Арсенала» Фабиу Виейры, сообщает FootballTransfers.

По информации источника, вероятность ухода игрока из лондонского клуба в текущее трансферное окно увеличилась после возвращения в строй полузащитника Эмиля Смит-Роу.

Виейра перешёл в «Арсенал» из «Порту» в 2022 году за € 35 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 14 матчах «канониров», в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

После 18 туров нынешнего сезона Лиги 1 «Монако» набрал 33 очка и на текущий момент занимает четвёртое место в чемпионате. Российский полузащитник Александр Головин провёл за «монегасков» 17 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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