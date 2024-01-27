Представитель Захаряна рассказал о характере травмы игрока

Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал, какого характера травму получил Арсен в матче 22-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:0).

«У Арсена растяжение голеностопа. Это не свежая травма — он уже играл с ней, но сейчас усугубил. Углублённого обследования пока не проводили, поэтому не знаю, сколько займёт восстановление Захаряна», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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Напомним, в матче 22-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:0) Арсен Захарян покинул поле из-за травмы на 29-й минуте. В нынешнем сезоне Арсен Захарян провёл во всех турнирах за «Реал Сосьедад» 24 матча, в которых отметился лишь одной голевой передачей. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 15 млн.