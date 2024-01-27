Представитель Захаряна высказался о низкой результативности Арсена в «Реале Сосьедад»

Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался об адаптации Арсена в Испании, а также о низкой результативности Захаряна в матчах за испанский клуб.

«Адаптация Захаряна в Испании? Всё идёт постепенно, шаг за шагом. Когда он окончательно адаптируется, тогда и будем делать выводы о его игре. Естественно, Арсен стремится, чтобы результативных действий было больше.

Пока, к сожалению, их не случилось, но я уверен, что голы и голевые передачи придут. Хочется поблагодарить «Реал Сосьедад» за поддержку и доверие Захаряну, потому что он регулярно выходит в стартовом составе, ему доверяют, его поддерживают», — приводит слова Голубина Metaratings.

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Напомним, в нынешнем сезоне Арсен Захарян провёл во всех турнирах за «Реал Сосьедад» 24 матча, в которых отметился лишь одной голевой передачей. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 15 млн. В последней встрече в рамках матча 22-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:0), Арсен Захарян покинул поле из-за травмы на 29-й минуте. Вместо него вышел испанский футболист Брайс Мендес. Как сообщает пресс-служба испанского клуба, Захарян был заменён из‑за растяжения связок голеностопа левой ноги.