«Штутгарт» разгромил «РБ Лейпциг» и закрепился на третьей строчке в Бундеслиге

Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски (Бремен, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Хозяева одержали победу со счётом 5:2.
На 25-й минуте футболисты «Штутгарта» получили право пробить 11-метровый, который реализовал полузащитник Энцо Мийо. На 30-й минуте нападающий Дениз Ундав увеличил преимущество хозяев до двух мячей. Спустя две минуты форвард гостей Беньямин Шешко отыграл один гол. На 48-й минуте Джейми Левелинг сделал счёт 3:1. На 52-й минуте отличился Луа Опенда из «Лейпцига». Следующие два мяча, на 56-й и 75-й минутах, забил игрок «Штутгарта» Ундав, оформивший хет-трик.
После этой победы в активе «Штутгарта» стало 37 очков. Команда оторвалась от идущего четвёртым «Лейпцига» на четыре очка.
- 27 января 2024
-
20:18
-
20:14
-
20:10
-
20:08
-
20:05
-
20:04
-
20:03
-
20:01
-
19:55
-
19:50
-
19:50
-
19:45
-
19:34
-
19:33
-
19:32
-
19:31
-
19:30
-
19:29
-
19:17
-
19:11
-
19:08
-
19:07
-
19:04
-
18:53
-
18:53
-
18:47
-
18:46
-
18:44
-
18:42
-
18:34
-
18:31
-
18:29
-
18:29
-
18:19
-
18:18