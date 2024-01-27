«Штутгарт» разгромил «РБ Лейпциг» и закрепился на третьей строчке в Бундеслиге

Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски (Бремен, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Хозяева одержали победу со счётом 5:2.

На 25-й минуте футболисты «Штутгарта» получили право пробить 11-метровый, который реализовал полузащитник Энцо Мийо. На 30-й минуте нападающий Дениз Ундав увеличил преимущество хозяев до двух мячей. Спустя две минуты форвард гостей Беньямин Шешко отыграл один гол. На 48-й минуте Джейми Левелинг сделал счёт 3:1. На 52-й минуте отличился Луа Опенда из «Лейпцига». Следующие два мяча, на 56-й и 75-й минутах, забил игрок «Штутгарта» Ундав, оформивший хет-трик.

После этой победы в активе «Штутгарта» стало 37 очков. Команда оторвалась от идущего четвёртым «Лейпцига» на четыре очка.