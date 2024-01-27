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Тренер «Урала» Гончаренко прокомментировал поражение в матче с «Зенитом»

Тренер «Урала» Гончаренко прокомментировал поражение в матче с «Зенитом»
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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем контрольном матче с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1).

«Первый и второй тайм провели примерно на одном уровне. Что‑то получалось в обороне, что‑то хотелось бы в атаке. «Зенит» понимает, что нужно быстро возвращаться в оборону при потере мяча. Игра получилось такой, как и ожидалось.

На каком этапе подготовки к сезону сейчас «Урал»? Можно сказать, что на начальном. Готовности (игрокам) хватает только на 45 минут», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Зенит» разгромил самаркандское «Динамо» со счётом 5:1, а затем одержал победу в матче с «Чонбук Хёндэ Моторс» — 5:1. «Урал» 22 января обыграл «Галф Юнайтед» из ОАЭ со счётом 2:1.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Урал» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует в РПЛ «Краснодар» (38).

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