Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигерия — Камерун: Лукман вывел нигерийцев вперёд

Нигерия — Камерун: Лукман вывел нигерийцев вперёд
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 января, идёт матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2024. В этой встрече сборная Нигерии играет с национальной командой Камеруна. Игра идёт на стадионе «Феликс Хопье-Боини» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 23:00 по московскому времени.

На девятой минуте защитника сборной Нигерии Семи Аджайи открыл счёт, однако после просмотра VAR гол отменили из-за офсайда. На 36-й минуте Адемола Лукман вывел Нигерию вперёд после передачи Виктора Осимхена. Напомним, за сборную Камеруна выступает футболист московского «Динамо» Муми Нгамалё, который появился в этом матче с первых минут.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

Кубок африканских наций . 1/8 финала
27 января 2024, суббота. 23:00 МСК
Нигерия
2-й тайм
2 : 0
Камерун
1:0 Лукман – 36'     2:0 Лукман – 90'    
Календарь КАН
Турнирная таблица КАН
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android