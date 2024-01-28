Хави объявил об уходе из «Барселоны» в конце сезона

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter), а также испанское издание Mundo Deportivo.

«30 июня я покину клуб. Это решение, которое мы обсуждали с президентом клуба, с правлением… «Барселоне» нужна смена направления.

Я объяснил это президенту, мы встретились, у нас был хороший разговор. Их уверенность во мне до сегодняшнего дня была полной, но пришло время уйти. Это происходит не из-за экономической ситуации, это решение я принимаю сердцем, и я думаю, что это лучший исход для клуба. Я не хочу быть проблемой. Мы провели совершенно неудачный матч, и пришло время сменить направление для игроков, которые не заслуживают таких результатов. Было очень обидно видеть, как они обыграли тебя в матче, в котором ты смог отыграться, я не помню такого жестокого матча в моей карьере. Нам нужна смена курса на благо клуба, и это приведет к улучшению ситуации вокруг «Барсы», — сказал Хави на пресс-конференции.

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Напомним, Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

Сегодня, 27 января, прошёл матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). «Барселона» проиграла «Вильярреалу» со счётом 3:5.

После результата этого матча «Барселона» осталась на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 21 матч. «Вильярреал» же находится на 14-й строчке, заработав 23 очка за 22 игры. Лидирует мадридский «Реал», набравший 54 очка за 21 встречу.