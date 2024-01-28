Нигерия — Камерун: Лукман оформил дубль

Сегодня, 27 января, идёт матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2024. В этой встрече сборная Нигерии играет с национальной командой Камеруна. Игра идёт на стадионе «Феликс Хопье-Боини» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 23:00 по московскому времени.

На девятой минуте защитника сборной Нигерии Семи Аджайи открыл счёт, однако после просмотра VAR гол отменили из-за офсайда. На 36-й минуте Адемола Лукман вывел Нигерию вперёд после передачи Виктора Осимхена. На 90+1-й минуте Лукман оформил дубль. Напомним, за сборную Камеруна выступает футболист московского «Динамо» Муми Нгамалё, который появился в этом матче с первых минут.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.