Винисиус — об игре с «Лас-Пальмасом»: камбэк — это норма для «Реала», мы не сдаёмся

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился мнением о минувшем матче 22-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом», в котором «сливочные» одержали победу со счётом 2:1, несмотря на то что проигрывали по ходу матча.

«Мы всегда стремимся отрабатывать в обороне. Мы начали вяло, но изменили динамику матча и показали свою игру. В итоге всё сложилось хорошо.

Надеюсь, я смогу продолжать забивать голы и не получать травмы, для того чтобы помогать команде выигрывать матчи и титулы. Мы с Камавингой хорошо сработались, и я смог забить прекрасный гол.

Это наш очередной камбэк? Мы так часто отыгрываемся, что это кажется нормальным. Мы никогда не сдаёмся и всегда помним, что будем бороться до последней минуты», — приводит слова Винисиуса официальный сайт «Реала».

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Напомним, на 53-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Лас-Пальмаса» Хавьер Муньос. На 65-й минуте Винисиус сравнял счёт. На 84-й минуте хавбек «Реала» Орельен Тчуамени забил победный гол своей команды.