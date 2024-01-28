Анчелотти высказался о том, что «Реалу» часто приходится отыгрываться по ходу матчей

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, как он относится к тому, что в нынешнем сезоне его команда 10 раз совершала камбэки по ходу матчей.

«Это инструмент, который у нас есть, мотивированная скамейка запасных многое даёт нам. Хотя мы и хотели бы первыми выходить вперёд и тогда получали бы немного больше удовольствия, но не всегда так получается. Я смотрю на нашу скамейку запасных и понимаю, что у команды есть выбор в плане футболистов, которые могли бы изменить исход матча», — приводит слова Анчелотти AS.

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Напомним, вчера, 27 января, по ходу матча 22-го тура чемпионата Испании «Реал» проигрывал «Лас-Пальмасу» со счётом 0:1. Однако он смог отыграться и одержал победу со счётом 2:1.