Экс-тренер «Спартака» Каррера оценил успехи Алексея Миранчука в «Аталанте»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре российского полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука. Вчера, 27 января, в матче 22-го тура чемпионата Италии «Аталанта» обыграла «Удинезе» со счётом 2:0. Миранчук отметился забитым мячом.

«Миранчук уже стал важным игроком для Гасперини, потому что много играет. Вчера я был на стадионе на их матче и увидел, что с каждой игрой Алексей становится увереннее в себе. Он бегает, сражается и выполняет важные вещи для команды», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне чемпионата Италии 28-летний Алексей Миранчук провёл 12 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.