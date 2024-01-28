Семак объяснил, почему Анюков находится на противоположной стороне поля во время матчей

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему его помощник Александр Анюков располагается на противоположной стороне поля во время матчей.

«Уже не первый матч Александр Анюков находится вдали от тренерской скамейки — на противоположной стороне поля от меня? В товарищеских матчах есть такая опция — тренерам можно располагаться в разных местах, поэтому Саша, тренер, который уделяет много внимания оборонительным действиям нашей команды, подсказывает игрокам с другой, с противоположной стороны», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, вчера, 27 января, «Зенит» одержал минимальную победу над екатеринбургским «Уралом» (1:0) в товарищеском матче.