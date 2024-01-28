Наумов: трансфер Хамулича в «Локомотив» оправданный — Дзюба же не молодеет

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о потенциальном переходе 23-летнего нападающего «Тулузы» Саида Хамулича в московский клуб на правах аренды.

«Дзюба же не молодеет. У него солидный возраст и очень много травм. Конечно, желание «Локомотива» подстраховаться на случай усталости Артёма — это неплохо. Есть ещё Сулейманов, но он не набрал кондиций, чтобы стать основным игроком. Мне кажется, что трансфер Хамулича оправданный — они хотят усилить переднюю линию. Когда Дзюба в порядке, никто не нужен, но если его нет, то «Локомотив» играет беззубо в атаке», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем сезоне Хамулич играет в «Витессе» на правах аренды. По информации «Чемпионата», железнодорожники арендуют нападающего с правом выкупа за € 2,6 млн.