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Тимощук выступает в роли арбитра в контрольном матче «Зенита»

Тимощук выступает в роли арбитра в контрольном матче «Зенита»
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Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук обслуживает контрольный матч сине-бело-голубых с саудовским «Аль-Фатехом» в роли главного арбитра. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
28 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
1 : 1
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз, Саудовская Аравия
1:0 Клаудиньо – 4'     1:1 Тельо – 14'    

«Главный судья матча — Анатолий Тимощук. Ассистенты арбитра — представители тренерского штаба «Аль-Фатеха», — написано в сообщении «Зенита».

Встреча продолжается в эти минуты. «Зенит» выигрывает со счётом 1:0. На третьей минуте отличился полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Аль-Фатех» располагается на шестой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, заработав 29 очков за 19 матчей.

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