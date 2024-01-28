Тимощук выступает в роли арбитра в контрольном матче «Зенита»

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук обслуживает контрольный матч сине-бело-голубых с саудовским «Аль-Фатехом» в роли главного арбитра. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Главный судья матча — Анатолий Тимощук. Ассистенты арбитра — представители тренерского штаба «Аль-Фатеха», — написано в сообщении «Зенита».

Встреча продолжается в эти минуты. «Зенит» выигрывает со счётом 1:0. На третьей минуте отличился полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Аль-Фатех» располагается на шестой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, заработав 29 очков за 19 матчей.