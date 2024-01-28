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Летом «ПСЖ» предпримет попытку приобрести вингера «Милана» Леау

Летом «ПСЖ» предпримет попытку приобрести вингера «Милана» Леау
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Вингер «Милана» Рафаэл Леау является основной трансферной целью «ПСЖ» на летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Сабер Десфрагес в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 24-летний футболист готов рассмотреть предложение парижского клуба и не исключает, что продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Напомним, в нынешнем сезоне португальский футболист принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «ПСЖ» крайне заинтересован в подписании полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха.

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