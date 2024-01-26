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Тренер «Милана» Пиоли: Рафаэл Леау — художник на поле и гений

Тренер «Милана» Пиоли: Рафаэл Леау — художник на поле и гений
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поддержал крайнего нападающего «россонери» Рафаэла Леау, который в нынешнем сезоне показывает более скромные цифры результативности по сравнению с предыдущим.

«В этом сезоне мы забили намного больше, чем в прошлом году. Мы являемся второй лучшей атакующей командой в лиге, и я считаю, что в этом большая заслуга Леау. Он выступает ориентиром в атаке для нас и отвлекает защитников соперника. Он один из тех игроков Серии А, которые делают больше всего передач. Я прекрасно отношусь к Рафе и вне поля. Он художник на поле и гений», — приводит слова Пиоли Milan News.

Напомним, в нынешнем сезоне Леау принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. В минувшем сезоне португалец сыграл 48 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 16 мячей и отдал 15 ассистов.

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