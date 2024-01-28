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«Ливерпуль» — «Норвич»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 17:30

«Ливерпуль» — «Норвич»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 17:30
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Сегодня, 28 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Норвич». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Англии . 1/16 финала
28 января 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Норвич Сити
Норидж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» со счётом 2:0. В той встрече защитник «канониров» Якуб Кивёр забил автогол. Затем вингер мерсисайдцев Луис Диас забил второй гол в ворота соперника.

В 1/32 финала Кубка Англии «Норвич» выиграл у «Бристоль Роверс». В той игре в составе «канареек» голами отметились полузащитник Габриэл Сара, нападающий Адам Айда и хавбек Кенни Маклин.

На текущий момент действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Сити».

Турнирная сетка Кубка Англии
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