«Лилль» в меньшинстве сыграл вничью с «Монпелье» на выезде

Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монпелье» и «Лилль». Команды играли на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хакимом Бен Эль-Хаджем. Итоговый результат — 0:0.
В концовке первого тайма был удалён полузащитник «Лилля» Айюб Буадди. Он получил вторую жёлтую карточку за 10 минут. Игра прошла без забитых мячей.
В следующем туре чемпионата Франции «Монпелье» встретится с «Ренном» (3 февраля), а «Лилль» сыграет с «Клермоном» (4 февраля).
«Лилль» занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка после 19 матчей. «Монпелье» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (43).
- 28 января 2024
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