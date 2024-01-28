Президент УЕФА прокомментировал разное отношение к России и Израилю

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал разное отношение к футболу в России и Израилю.

«Я не хочу говорить об этом (разнице подходов к Израилю и России – Прим. «Чемпионата») что-то конкретное. Мы отслеживаем каждую ситуацию, в том числе и эту, и мне сложно комментировать. Мир сходит с ума, каждый день у нас конфликты. Я не хочу больше ничего говорить (на эту тему – Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Чеферина The Guardian.

Ранее Чеферин заявил, что хотел бы смягчить ограничения на участие в международных соревнованиях для молодёжных команд России.

Напомним, в конце февраля 2022 года сборные России и все российские команды были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В сентябре прошлого года УЕФА допустил к турнирам российские сборные U17, но уже в октябре отменил своё решение.