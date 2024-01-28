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Президент УЕФА: я никогда не испытывал никакого давления со стороны России

Президент УЕФА: я никогда не испытывал никакого давления со стороны России
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Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос, испытывает ли давление со стороны, чтобы вернуть России на международную арену.

«Насколько сильное давление на меня оказывается, чтобы ослабить этот запрет? Я никогда не испытывал никакого давления со стороны России. Этот запрет будет действовать, пока продолжается вся эта ситуация. Я этому не рад, потому что мне жаль спортсменов. Спортсменам всегда плохо, но, к сожалению, мы живём в такие сумасшедшие времена. Я очень переживаю. То, что я вижу в геополитике, пугает», — приводит слова Чеферина The Guardian.

Напомним, с февраля 2022 года российские клуб и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА И УЕФА.

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