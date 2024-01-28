Президент УЕФА: я никогда не испытывал никакого давления со стороны России

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос, испытывает ли давление со стороны, чтобы вернуть России на международную арену.

«Насколько сильное давление на меня оказывается, чтобы ослабить этот запрет? Я никогда не испытывал никакого давления со стороны России. Этот запрет будет действовать, пока продолжается вся эта ситуация. Я этому не рад, потому что мне жаль спортсменов. Спортсменам всегда плохо, но, к сожалению, мы живём в такие сумасшедшие времена. Я очень переживаю. То, что я вижу в геополитике, пугает», — приводит слова Чеферина The Guardian.

Напомним, с февраля 2022 года российские клуб и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА И УЕФА.

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