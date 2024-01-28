Игроки «Барселоны» Левандовски и Канселу плакали во время разговора с Хави об его уходе

Футболисты испанской «Барселоны» Роберт Левандовски и Жоау Канселу плакали во время разговора с главным тренером команды Хави об его уходе в конце сезона, сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, сегодня, 28 января, в раздевалке команды состоялась совещание, на котором Хави сообщил игрокам о принятом решении. Некоторые футболисты извинялись, а Левандовски и Канселу даже заплакали. Кроме того, капитан команды Серхи Роберто обратился к партнёрам с просьбой сплотиться, а также взял на себя вину за поражение в матче 22-го тура Примеры с «Вильярреалом» (3:5).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет свой пост в конце сезона. Специалист возглавляет клуб с 6 ноября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб выиграл два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).