Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Барселоны» Левандовски и Канселу плакали во время разговора с Хави об его уходе

Игроки «Барселоны» Левандовски и Канселу плакали во время разговора с Хави об его уходе
Аудио-версия:
Комментарии

Футболисты испанской «Барселоны» Роберт Левандовски и Жоау Канселу плакали во время разговора с главным тренером команды Хави об его уходе в конце сезона, сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, сегодня, 28 января, в раздевалке команды состоялась совещание, на котором Хави сообщил игрокам о принятом решении. Некоторые футболисты извинялись, а Левандовски и Канселу даже заплакали. Кроме того, капитан команды Серхи Роберто обратился к партнёрам с просьбой сплотиться, а также взял на себя вину за поражение в матче 22-го тура Примеры с «Вильярреалом» (3:5).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет свой пост в конце сезона. Специалист возглавляет клуб с 6 ноября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб выиграл два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

Материалы по теме
Игроки «Барселоны» спросили у Хави, что они могут сделать, чтобы он остался в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android