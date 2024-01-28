«Гавр» вырвал ничью у «Лорьяна» со счётом 3:3, Кузяев был заменён на 70-й минуте матча

Сегодня, 28 января, в матче 19-го тура французской Лиги 1 встречались «Лорьян» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Стина. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Гавр» сыграл вничью с «Лорьяном» со счётом 3:3, а Далер Кузяев вышел в стартовом составе своей команды и был заменён на 70-й минуте.

В начале первого тайма, на 15-й минуте, Эммануэль Сабби открыл счёт в матче, реализовав пенальти и выведя «Гавр» вперёд. На 33-й минуте Имран Луза сравнял счёт. В начале второй половины, на 51-й минуте, Айман Кари вывел «Лорьян» вперёд. В конце второго тайма, на 85-й минуте, Андре Айю вновь сделал счёт равным. Но на 90+2-й минуте Мохамед Бамба вновь вывел «Лорьян» вперёд. Однако уже на 90+4-й минуте Андре Айю вырвал ничью для «Гавра» со счётом 3:3.

После результата данного матча «Гавр» занимает 11-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда Луки Элснера набрала 23 очка за 19 матчей. «Лорьян» находится на 18-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ», у которого 43 очка.