В «Фрозиноне» подтвердили, что «Ювентус» отказался продавать Соуле «Аль-Иттихаду»

Генеральный директор «Фрозиноне» Гвидо Анджелоцци заявил, что «Ювентус» отклонил предложение саудовского «Аль-Иттихада» в размере € 30 млн по трансферу Матиаса Соуле, который находится в команде из Фрозиноне на правах аренды.

«Мы знаем об официальном предложении «Аль-Иттихада» в размере € 30 млн. Команда хочет подписать Матиаса Соуле, но «Ювентус» отклонил его. У нас нет шансов, чтобы это произошло, Матиас хочет остаться в Италии», — приводит слова Анджелоцци пресс-служба клуба.

В текущем сезоне атакующий вингер «Фрозиноне» провёл во всех турнирах за клуб 22 матча, в которых забил девять мячей и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.