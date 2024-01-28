Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Фрозиноне» подтвердили, что «Ювентус» отказался продавать Соуле «Аль-Иттихаду»

В «Фрозиноне» подтвердили, что «Ювентус» отказался продавать Соуле «Аль-Иттихаду»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Фрозиноне» Гвидо Анджелоцци заявил, что «Ювентус» отклонил предложение саудовского «Аль-Иттихада» в размере € 30 млн по трансферу Матиаса Соуле, который находится в команде из Фрозиноне на правах аренды.

«Мы знаем об официальном предложении «Аль-Иттихада» в размере € 30 млн. Команда хочет подписать Матиаса Соуле, но «Ювентус» отклонил его. У нас нет шансов, чтобы это произошло, Матиас хочет остаться в Италии», — приводит слова Анджелоцци пресс-служба клуба.

В текущем сезоне атакующий вингер «Фрозиноне» провёл во всех турнирах за клуб 22 матча, в которых забил девять мячей и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Материалы по теме
Игрок «Ювентуса» Соуле отказался переходить в Саудовскую Аравию за € 30 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android