Антони совершил первое результативное действие с мая прошлого года

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони отметился голевой передачей в игре 1/16 финала Кубка Англии с «Ньюпорт Каунти». Этот ассист стал для бразильца первым результативным действием во всех турнирах за восемь месяцев.

Последний раз атакующий игрок отдавал голевую передачу ещё в прошлом сезоне. Это произошло 13 мая, в игре 36-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:0). В нынешнем сезоне Антони провёл за манкунианцев 23 матча во всех турнирах, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

Бразильский вингер перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом 2022 года за € 95 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.