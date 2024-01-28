Клопп: классно, что в игре с «Норвичем» четыре гола организовали воспитанники клуба

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от победы своей команды в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Норвичем» (5:2). Напомним, хавбек мерсисайдцев Кёртис Джонс отметился голом, а форвард Джеймс Макконнелл и защитник Конор Брэдли записали на свой счёт результативные передачи. Все эти футболисты являются выпускниками академии «Ливерпуля».

«Хорошая кубковая игра. У «Норвича» были свои моменты, команда забила прекрасные голы и в целом смотрелась неплохо. Но и наши мячи получились отличными. Четыре из пяти голов организовали воспитанники клуба – это классно. От сегодняшнего матча остались только позитивные эмоции.

Было приятно видеть, как фанаты выражают свою любовь ко мне. Нам нужно забыть обо всём (вероятно, Клопп имеет в виду свой уход из «Ливерпуля» в конце нынешнего сезона. — Прим. «Чемпионата») на некоторое время и выходить на каждый матч с запредельным настроем. Новая возможность проявить себя у нас будет в среду», – приводит слова Клоппа BBC.

Свой следующий матч «Ливерпуль» проведёт в среду, 31 января. Команда Клоппа примет лондонский «Челси» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 23:15 мск.