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Динияр Билялетдинов назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ в нынешнем сезоне

Динияр Билялетдинов назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ в нынешнем сезоне
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге, назвав главного претендента на золото в нынешнем сезоне.

«Хочется, чтобы судьба чемпионства решилась в последнем туре. Наверное, в этом сезоне интрига позволяет на это рассчитывать. Все-таки позиции «Зенита» слегка пошатнулись, но они до сих пор главные претенденты на титул. «Краснодар»? Тоже в гонке, но нет уверенности, что они осилят этот путь», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков за 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — у команды Владимира Ивича 38 очков после аналогичного количества игр. Замыкает тройку московское «Динамо» с 32 очками за 18 туров.

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