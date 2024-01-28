Гвинея вырвала победу у Экваториальной Гвинеи, забив гол на 90+8-й минуте

Завершился матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2024, в котором встречались сборные Экваториальной Гвинеи и Гвинеи. Команды играли на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с сомалийцем Омаром Артаном. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени.

Гвинея вырвала победу, забив на 90+8-й минуте. Голом отметился форвард французского «Гавра» Мохамед Байо. Таким образом, гвинейцы вышли в 1/4 финала турнира.

Отметим, что на 55-й минуте с поля был удалён один из игроков Экваториальной Гвинеи. А уже спустя 13 минут команда упустила отличную возможность выйти вперёд. Нападающий Эмилио Нсуэ не реализовал пенальти.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.