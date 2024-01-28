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Гвинея вырвала победу у Экваториальной Гвинеи, забив гол на 90+8-й минуте

Гвинея вырвала победу у Экваториальной Гвинеи, забив гол на 90+8-й минуте
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Завершился матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2024, в котором встречались сборные Экваториальной Гвинеи и Гвинеи. Команды играли на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с сомалийцем Омаром Артаном. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени.

Кубок африканских наций . 1/8 финала
28 января 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Экваториальная Гвинея
Окончен
0 : 1
Гвинея
0:1 Байо – 90+8'    
Удаления: Бикоро – 55' / нет

Гвинея вырвала победу, забив на 90+8-й минуте. Голом отметился форвард французского «Гавра» Мохамед Байо. Таким образом, гвинейцы вышли в 1/4 финала турнира.

Отметим, что на 55-й минуте с поля был удалён один из игроков Экваториальной Гвинеи. А уже спустя 13 минут команда упустила отличную возможность выйти вперёд. Нападающий Эмилио Нсуэ не реализовал пенальти.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

Турнирная сетка Кубка Африки - 2024
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