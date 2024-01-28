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«ПСЖ» — «Брест»: Мбаппе, Дембеле и Бералдо выйдут в стартовом составе парижан

«ПСЖ» — «Брест»: Мбаппе, Дембеле и Бералдо выйдут в стартовом составе парижан
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В воскресенье, 28 января, состоится матч 19-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Брест». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Франция - Лига 1 . 19-й тур
28 января 2024, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Брест
Брест
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Перейра, Бералдо, Солер, Угарте, Витинья, Баркола, Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани.

«Брест»: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Маньетти, Лис-Мелу, Камара, Лаж, дель Кастильо, Мунье.

На данный момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Парижане набрали 43 очка за 18 туров. «Брест», в свою очередь, сенсационно располагается на третьей строчке, имея в активе 34 очка.

Турнирная таблица Лиги 1 - 2023/2024
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