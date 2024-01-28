«Барселона» хочет пригласить тренера «Реала Сосьедад», за который выступает Арсен Захарян

«Барселона» начала активную работу по поиску нового главного тренера команды после того, как Хави объявил о своём уходе из команды по окончании сезона и хочет пригласить главного тренера «Реала Сосьедад» Иманола Альгуасиля. Об этом сообщает AS. Напомним, в составе «Реала Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

По информации источника, каталонцы не рассматривают кандидатуру Рафаэля Маркеса, который первым предложил себя в качестве возможного кандидата на замену Хави. Сообщается, что руководство «Барселоны» уже начало предварительные контакты с главным тренером «Реала Сосьедад» Иманолом Альгуасилем. Отмечается, что договорится о переходе будет непросто, но клуб попробует узнать доступность тренера.

Также сообщается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта попробует уговорить Юргена Клоппа возглавить клуб. Немецкий специалист ранее объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона, а его назначение в «Барселону» является «мечтой» президента каталонцев.

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Напомним, после вчерашнего поражения от «Вильярреала» (3:5) в испанской Примере Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» в конце нынешнего сезона.

Специалист возглавляет команду с ноября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб выиграл два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).