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Египет— ДР Конго: Мохамед сравнял счёт

Египет— ДР Конго: Мохамед сравнял счёт
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Сегодня, 28 января, идёт матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2024. В этой встрече сборная Египта играет с национальной командой ДР Конго. Игра проходит на стадионе «Стад Лоран Поку» в Сан Педро (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 23:00 по московскому времени.

На 37-й минуте Мешак Элиа открыл счёт и вывел сборную ДР Конго вперёд. На 44-й минуте Мостафа Мохамед сравнял счёт, реализовав пенальти. Отметим, за сборную ДР Конго выступает футболист московского «Спартака» Тео Бонгонда, который появился в этом матче с первых минут.

Кубок африканских наций . 1/8 финала
28 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Египет
Доп. время
1 : 1
ДВ
ДР Конго
0:1 Элиа – 37'     1:1 Мохамед – 45+1'    
Удаления: Хамди – 97' / нет

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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