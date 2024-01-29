Альваро Мората стал совладельцем сети кафе Manolo Bakes, заплатив € 60 млн

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората стал совладельцем сети кафе Manolo Bakes, заплатив около € 60 млн, сообщает Marca.

По информации источника, Мората присоединился к своему другу, бывшему футболисту, а также бизнесмену Пабло Нуньо. Они оба взяли на себя весь бренд после того, как семья Мансано (основатели компании) продала остальную часть компании, которая все ещё находилась под их контролем. Кроме € 60 млн, Мората заплатил ещё часть, которую вложил при присоединении к компании.

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Сеть кафе специализируется на готовке и продаже круассанов. Есть оригинальные круассаны, обмакнутые в тёмный или белый шоколад, крем мокка, кроканти и т.д. Кроме того, продаются всевозможные сладкие и солёные изделия, не считая своего фирменного блюда «манолитос», которое продаётся в количестве более 60 тыс. единиц в день по всей Испании.

Намерения Manolo Bakes на конец 2024 года — открыть 70 магазинов. На данный момент у компании более 40 магазинов в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Корунье, Вальядолиде, Севилье, Сарагосе и Сантандере.