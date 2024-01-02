Игрок «Атлетико» Мората: это правда, что летом я был близок к переходу в «Интер»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората подтвердил, что минувшим летом он был близок к переходу в миланский «Интер», о чём в тот период времени сообщали СМИ.

«У меня очень хорошие отношения с нынешним тренером и спортивным директором «Интера» Мароттой. В своё время он подписал меня в «Ювентус», и наши с ним отношения всегда оставались прекрасными. Да, это правда, что я был близок к переходу в «Интер». К счастью, у меня было довольно много вариантов, но после того, как я поговорил с Симеоне, я понял, что лучшим решением для меня будет остаться в «Атлетико», — приводит слова Мораты AS.

Напомним, летом в СМИ появлялась информация, что «Интер» предложил мадридскому клубу € 15 млн за трансфер Мораты.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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