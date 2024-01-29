Мадридский «Атлетико» обыграл «Валенсию» и поднялся на третью строчку в Ла Лиге

Сегодня, 29 января, проходил матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Игра началась в 23:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу мадридцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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На 45+5-й минуте Антуан Гризманн из глубины выполнил заброс в свободную зону, где Самуэль Лино подхватил мяч, ворвался в штрафную и с левой пробил точно в цель мимо вышедшего голкипера. На 57-й минуте Науэль Молина открылся в правой части штрафной под навеса с левого фланга, обработал мяч и подал во вратарскую, где Мефис Депай опередил защитника и головой в падении вколотил мяч в сетку.

На данный момент после 21 сыгранного матча испанской Примеры мадридский «Атлетико» занимает третье место с 44 очками. «Валенсия» после 21 проведённой игры находится на восьмой строчке, заработав 32 очка.