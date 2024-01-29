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Сборная ДР Конго в серии пенальти обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Завершился матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Египта и ДР Конго. Команды играли на стадионе «Стад Лоран Поку» в Сан-Педро (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Основное время матча закончилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты ДР Конго — 8:7.

В составе сборной Египта с одиннадцатиметровой отметки отличился нападающий Мостафа Мохамед, а за национальную команду ДР Конго голом отметился форвард Мешак Элиа.

Таким образом, сборная ДР Конго вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций и сыграет на этой стадии с командой Гвинеи.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.