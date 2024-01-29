Экс-тренер «Зенита» Луческу может стать инвестором и вложить деньги в футбольный клуб

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассматривает возможность инвестиций в бухарестское «Динамо» вместе с Ионом Цириаком, который является бывшим теннисистом, сообщает Opange Sport.

«Инвестиции в бухарестское «Динамо»? У нас была встреча, и мы это обсуждали. Посмотрим, подумаем. Мы два человека, которые очень уважают друг друга и связаны отношениями не менее 55-60 лет, с тех пор как я начал за ним наблюдать, он за мной.

Нас обоих интересовала эволюция румынского спорта. Мы снова пытаемся выяснить, почему… Талант тот же, ничего не получилось. Мы созданы для того, чтобы заниматься спортом», – приводит слова Луческу источник.

Напомним, Луческу возглавлял «Шахтёр» с 2004 по 2016 год, после чего перешёл в «Зенит». Последним на данный момент клубом специалиста является киевское «Динамо», которое он покинул в ноябре 2023 года.