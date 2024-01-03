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«Это мой ученик!» Луческу высказался об успехах Мхитаряна в европейском футболе

«Это мой ученик!» Луческу высказался об успехах Мхитаряна в европейском футболе
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Бывший главный тренер «Шахтёра» Мирча Луческу высказался об успехах своего бывшего подопечного Генриха Мхитаряна в европейском футболе. Напомним, после «Шахтёра» армянский футболист успел поиграть за «Боруссию» Дортмунд, лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», римскую «Рому» и миланский «Интер».

«Что могу сказать по поводу Мхитаряна, который даже в 34 года остаётся востребован в Европе? Это мой ученик. Мы все знаем этого игрока, но, прежде всего, он великий человек. Футбольный интеллектуал, говорит на пяти языках, очень умный. Он делает разницу на поле: он пробегал у меня 12 километров за матч, он очень быстр умственно и физически. А ещё он забивал много голов, играя у меня на позиции полузащитника. Его карьера меня не удивляет», — приводит слова Мирчи Луческу BSO.

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