«Это мой ученик!» Луческу высказался об успехах Мхитаряна в европейском футболе

Бывший главный тренер «Шахтёра» Мирча Луческу высказался об успехах своего бывшего подопечного Генриха Мхитаряна в европейском футболе. Напомним, после «Шахтёра» армянский футболист успел поиграть за «Боруссию» Дортмунд, лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», римскую «Рому» и миланский «Интер».

«Что могу сказать по поводу Мхитаряна, который даже в 34 года остаётся востребован в Европе? Это мой ученик. Мы все знаем этого игрока, но, прежде всего, он великий человек. Футбольный интеллектуал, говорит на пяти языках, очень умный. Он делает разницу на поле: он пробегал у меня 12 километров за матч, он очень быстр умственно и физически. А ещё он забивал много голов, играя у меня на позиции полузащитника. Его карьера меня не удивляет», — приводит слова Мирчи Луческу BSO.