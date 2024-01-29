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Хавбек «Краснодара» Кривцов назвал российских игроков, которые могут заиграть в Европе

Хавбек «Краснодара» Кривцов назвал российских игроков, которые могут заиграть в Европе
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов назвал российских футболистов, которые могут заиграть в европейских лигах.

«Три игрока «Краснодара», которые заиграли бы в Европе, кроме Сперцяна? Черников, Ахметов (перешёл в «Зенит» после записи интервью. – Прим. «Чемпионата») и Сафонов. Я? Себя не беру. Кто ещё из российских футболистов мог бы себя показать? Ну Стасик Агкацев, Чалов, Смолов, Тюкавин, Гладышев», — сказал Кривцов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Кривцов — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провёл 22 матча с учётом всех соревнований и забил два гола. Действующий контракт российского футболиста с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кривцова в € 3,5 млн.

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