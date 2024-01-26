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Полузащитник «Краснодара» Кривцов назвал своего футбольного кумира

Полузащитник «Краснодара» Кривцов назвал своего футбольного кумира
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, кто из футболистов является для него кумиром детства. Россиянин выделил французского полузащитника Поля Погба. Из соотечественников Кривцов отметил Андрея Аршавина и Владимира Быстрова.

«Кто был моим кумиром в детстве? Поль Погба. Почему он? По стилю игры, по манере игры, по тому, как он одевается, какие у него причёски. Он реально как персонаж. Впервые я увидел его в «Ювентусе».

Российский игрок? Аршавин, Быстров, они в порядке все тогда были», — сказал Кривцов в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».

Наопомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв в статусе лидера Российской Премьер-Лиги. Команда, за которую выступает Кривцов, набрала 38 очков за 18 матчей.

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