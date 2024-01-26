Полузащитник «Краснодара» Кривцов назвал своего футбольного кумира

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, кто из футболистов является для него кумиром детства. Россиянин выделил французского полузащитника Поля Погба. Из соотечественников Кривцов отметил Андрея Аршавина и Владимира Быстрова.

«Кто был моим кумиром в детстве? Поль Погба. Почему он? По стилю игры, по манере игры, по тому, как он одевается, какие у него причёски. Он реально как персонаж. Впервые я увидел его в «Ювентусе».

Российский игрок? Аршавин, Быстров, они в порядке все тогда были», — сказал Кривцов в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».

Наопомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв в статусе лидера Российской Премьер-Лиги. Команда, за которую выступает Кривцов, набрала 38 очков за 18 матчей.