Экс-нападающий «Зенита» Панюков рассказал о поисках новой команды

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Панюков рассказал о поисках новой команды. По словам футболиста, у него есть варианты для продолжения карьеры, определённость должна быть достигнута на следующей неделе.

«Варианты продолжения карьеры есть, буду думать. Есть интерес, переговоры. В ближайшую неделю всё будет ясно. С клубами из Премьер-Лиги пока только разговоры», — сказал Панюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, последним клубом Панюкова был белорусский «Нафтан». Форвард покинул команду 1 января 2024 года. Ранее 29-летний игрок выступал за белорусскую «Славию», казахстанский «Кызыл-Жар», а также российские «Велес», «Зенит», «Урал», «Динамо», «Балтику» и ряд других клубов.