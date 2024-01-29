Вингер «Баварии» Зане высказался о своём будущем

Футболист «Баварии» Лерой Зане высказался о своём будущем, отметив, что чувствует себя комфортно в Мюнхене.

«Я уже переговорил на этот счёт с Кристофом Фройндом (спортивный директор «Баварии». — Прим. «Чемпионата»), всё в порядке. Мы договорились встретиться вновь. В конце концов, посмотрим, что произойдёт. Когда у тебя есть семья, ты принимаешь решения и за неё. В данный момент всё идёт очень и очень хорошо для нас. Мы чувствуем себя комфортно в Мюнхене», — приводит слова Зане Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний Зане сменил агента ради подписания нового контракта с «Баварией». В нынешнем сезоне немецкий вингер принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 11 результативными передачами.