«Холодно и падает снег». Томпсон рассказал, что знал о России до перехода в «Оренбург»

Новичок «Оренбурга» Хорди Томпсон прокомментировал свой переход в российскую команду и рассказал, что он знал о России до переезда сюда. Также он признался, что уже поговорил с новыми одноклубниками по поводу жизни в городе Оренбурге.

«Что я знал о России два месяца назад? Что тут очень холодно и что падает снег. Но сейчас с ребятами поговорил, узнал про город. Знаю, что город небольшой, но достаточно милый. Думаю, мне там понравится. Надеюсь, что скоро увижу стадион и познакомлюсь с вами [с болельщиками]», — сказал Томпсон в видео клубной пресс-службы «Оренбурга».

Напомним, 25 января футбольный клуб «Оренбург» на своём официальном сайте объявил об аренде Хорди Томпсона у чилийского «Коло-Коло» до конца сезона-2023/2024. Отмечалось, что арендное соглашение предусматривает право выкупа.