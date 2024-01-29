Новичок «Оренбурга» Томпсон: сделаем всё возможное, чтобы выбраться из нынешнего положения

Новичок «Оренбурга» Хорди Томпсон прокомментировал свой переход в российскую команду и поблагодарил тех, кто помогал ему осуществить переезд в Россию. Он заявил, что команда будет делать всё возможное, чтобы улучшить своё текущее турнирное положение в чемпионате страны.

«Очень рад присоединиться к команде. Большое спасибо всем, кто мне помогал при переезде. Адаптация проходит очень быстро, находим взаимопонимание с тренером, с товарищами по команде. Думаю, что скоро уже начнётся сезон и будем делать всё возможное, чтобы выбираться из нынешнего турнирного положения. Ещё раз большое спасибо за помощь в переезде и во всех сложностях, которые произошли в дороге», — сказал Томпсон в видео клубной пресс-службы «Оренбурга».