Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба и Гильерме пропустят часть второго зимнего сбора «Локомотива»

Дзюба и Гильерме пропустят часть второго зимнего сбора «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий Артём Дзюба и голкипер Маринато Гильерме пропустят часть второго зимнего сбора московского «Локомотива» по медицинским причинам. Отмечается, что игроки присоединятся к команде уже по ходу тренировочных сборов.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 18 матчей.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. Контрактное соглашение россиянина с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и две результативные передачи.

38-летний Гильерме выступает за «Локомотив» уже почти 17 лет. В нынешнем сезоне он не провёл ни одного матча в РПЛ, но сыграл в пяти встречах Кубка России.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android