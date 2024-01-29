Дзюба и Гильерме пропустят часть второго зимнего сбора «Локомотива»

Нападающий Артём Дзюба и голкипер Маринато Гильерме пропустят часть второго зимнего сбора московского «Локомотива» по медицинским причинам. Отмечается, что игроки присоединятся к команде уже по ходу тренировочных сборов.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 18 матчей.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. Контрактное соглашение россиянина с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и две результативные передачи.

38-летний Гильерме выступает за «Локомотив» уже почти 17 лет. В нынешнем сезоне он не провёл ни одного матча в РПЛ, но сыграл в пяти встречах Кубка России.